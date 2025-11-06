Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Танжере — Тетуане — Эль-Хосейме, Марокко

дома
3
3 объекта найдено
Дом 18 комнат в Танжер, Марокко
Дом 18 комнат
Танжер, Марокко
Число комнат 18
Площадь 980 м²
Количество этажей 3
VANEAU MAROC, ваше надежное агентство недвижимости, с радостью представляет на продажу этот …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 5 спален в Танжер, Марокко
Дуплекс 5 спален
Танжер, Марокко
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Продаются два смежных дома с садами к ним в популярном районе Маршан в Танжере. В одном из с…
$4,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Танжер, Марокко
Вилла
Танжер, Марокко
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Исключительная вилла, расположенная в тихом районе, всего в двух шагах от Касбы в Танжере и …
$6,80 млн
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Танжере — Тетуане — Эль-Хосейме, Марокко

