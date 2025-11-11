Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Марракеше — Сафи, Марокко

Дом 6 спален в Эс-Сувейра, Марокко
Дом 6 спален
Эс-Сувейра, Марокко
Количество спален 6
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Этот отель расположен в уникальном месте: на первой линии крепостных стен Медины Эс-Сувейры,…
$735,600
Вилла в Марракеш — Сафи, Марокко
Вилла
Марракеш — Сафи, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Ваше агентство Espace Home Immobilier предлагает вам эту виллу площадью 600 м² с красивым уч…
$2,06 млн
Вилла 9 комнат в Марракеш, Марокко
Вилла 9 комнат
Марракеш, Марокко
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 1
$3,86 млн
Вилла 9 комнат в caidat dOulad Hassoune, Марокко
Вилла 9 комнат
caidat dOulad Hassoune, Марокко
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 2
Пальмпвая роща
$3,28 млн
