  1. Realting.com
  2. Марокко
  3. Эс-Сувейра
  4. Жилая

Жилье в Эс-Сувейре, Марокко

1 объект найдено
Дом 6 спален в Эс-Сувейра, Марокко
Дом 6 спален
Эс-Сувейра, Марокко
Количество спален 6
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Этот отель расположен в уникальном месте: на первой линии крепостных стен Медины Эс-Сувейры,…
$735,600
