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Жильё в caidat d Oulad Hassoune, Марокко

1 объект найдено
Вилла 9 комнат в caidat d Oulad Hassoune, Марокко
Вилла 9 комнат
caidat d Oulad Hassoune, Марокко
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 2
Пальмпвая роща
$3,28 млн
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Параметры недвижимости в caidat d Oulad Hassoune, Марокко

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов