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Квартиры в Муниципалитет Кишинёв, Молдова

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Кишинёв, Молдова
Пентхаус 3 спальни
Кишинёв, Молдова
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Этаж 9/9
Продаём прекрасный пентхауз с отличным видом на столицу. Если Вам нужна большая, комфортн…
€245,000
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Квартира 3 комнаты в Кишинёв, Молдова
Квартира 3 комнаты
Кишинёв, Молдова
Комнаты 3
Площадь 68 м²
€28,500
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Кишинёв, Молдова

недорогая
элитная
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