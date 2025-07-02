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Жильё в Yautepec, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 8 спален в Yautepec, Мексика
Дом 8 спален
Yautepec, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
559,29 м2 Строительство 3 120 м2 террено Великолепный дом 2 уровня состояния хорошей сохранн…
$8,39 млн
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Дом 4 спальни в Оастепек, Мексика
Дом 4 спальни
Оастепек, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Эксклюзивный дом на продажу, Real de Oaxtepec, имеет: гостиная - Оборудованная кухня
$7,50 млн
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Дом 4 спальни в Oacalco, Мексика
Дом 4 спальни
Oacalco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 589 м²
Дом на продажу Только подсчитано. М2 земельного участка: 876Строительство м2: 589Дом, состоя…
$5,94 млн
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Параметры недвижимости в Yautepec, Мексика

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