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Жильё в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика

дома
4
4 объекта найдено
Дом 4 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 4 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Жилой дом в Сан-Мартино FractionationHouse в неравномерности Двойная высота Столовая Кухня о…
$483,707
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Дом 3 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 3 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 757 м²
Величественный угловой дом Он состоит из сада в 450 метров гаража с электрическим портоном д…
$1,13 млн
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Дом 4 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 4 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Жилой дом в Сан-Мартино FractionationHouse в неравномерности Двойная высота Столовая Кухня о…
$483,707
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TekceTekce
Дом 3 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 3 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 757 м²
Дом на продажу Жилое подразделение за Paseo Destination $3 800 000Terreno 210 M2Construction…
$1,13 млн
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