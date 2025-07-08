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Жильё в Tapachula, Мексика

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Тапачула, Мексика
Дом 5 спален
Тапачула, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Земля 346м2Строительство 400м2Широкий и хорошо распределенный дом, идеально подходит для бол…
$3,00 млн
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Дом 3 спальни в Тапачула, Мексика
Дом 3 спальни
Тапачула, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 501 м²
Дом расположен в районе 5 февраля, который имеет следующие характеристики: 567 м2 земли, 501…
$9,96 млн
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Параметры недвижимости в Tapachula, Мексика

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