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Жильё в Мехико, Мексика

Naucalpan de Juarez
38
Ecatepec de Morelos
27
Ciudad Lopez Mateos
25
Interlomas
22
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289 объектов найдено
Дом 3 спальни в Valle de Bravo, Мексика
Дом 3 спальни
Valle de Bravo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 368 м²
Linda Casa находится в Санта-Мария-Ауакатль. Он имеет 209 м2 земли, построено 368 метров, 2 …
$6,96 млн
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Дом 2 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 2 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Практичный и простой дом в районе Сан-Хосе-эль-Джара в Атизапан-де-Зарагоза на закрытой улиц…
$1,50 млн
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Дом 2 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 2 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 2
Площадь 374 м²
Домашняя комната Частная фракция, состоящая из одного или двух уровней, состоящая из:- терре…
$7,03 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Atizapan de Zaragoza, Мексика
Дом 3 спальни
Atizapan de Zaragoza, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
🏡 Комната для продажи - отличная возможность Террено: 132 м2 Строительство: 234 м2 Разработа…
$2,59 млн
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Дом 2 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 2 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Дом на продажу 160 М2 Terreno196.54 m2 Строительство Трехуровневая комната: N1 Парковка впер…
$4,59 млн
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Дом 3 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 3 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Дом на продажу на частной улице и супер-хорошо расположен рядом со школами, торговыми центра…
$8,41 млн
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Дом 2 спальни в Metepec, Мексика
Дом 2 спальни
Metepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Красивый дом, который имеет следующие характеристики: М2 земли: 160Строительная м2: 244.8ПБ-…
$3,19 млн
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Дом 3 спальни в Huixquilucan, Мексика
Дом 3 спальни
Huixquilucan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этот красивый дом на продажу, расположенный в эксклюзивном подразделении Ломас-де-лас-Пальма…
$11,05 млн
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Дом 2 спальни в Atizapan de Zaragoza, Мексика
Дом 2 спальни
Atizapan de Zaragoza, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
ОППОРТУНИТНАЯ КАЧЕСТВЕННОСТЬ М2 земельного участка: 120М2 застройки: 194.7 Красивый номер, о…
$5,89 млн
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Дом 3 спальни в Pedregal de Echegaray, Мексика
Дом 3 спальни
Pedregal de Echegaray, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
245,9 строительства. 200,0 земельных участков. Красивый и уютный дом, он имеет отличное расп…
$3,97 млн
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Дом 6 спален в Huizachal, Мексика
Дом 6 спален
Huizachal, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 850 м²
Casa de Casa, этот невероятно красивый в привилегированном районе с большими широкими идеями…
$1,70 млн
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Дом 4 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 4 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Немедленная доставка По назначению Продажа дома, состоящая из: 120 м2 земли и 169 м2 строите…
$1,96 млн
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Дом 3 спальни в Naucalpan de Juarez, Мексика
Дом 3 спальни
Naucalpan de Juarez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Дом разработан на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 156 м2 земли-277 м2 пос…
$4,40 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
М2 земли: 500Строительная м2: 438.16 Дом расположен недалеко от метро Рио-де-лос-Ремедиос, к…
$6,03 млн
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Дом 5 спален в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 5 спален
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 443 м²
Дом на продажу460,16 м2 земли443,69 м2 строительства Жилой дом дуплексного типа, разработанн…
$9,06 млн
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Дом 5 спален в Tlalnepantla de Baz, Мексика
Дом 5 спален
Tlalnepantla de Baz, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Мы представляем впечатляющий дом для продажи, расположенный в Тлальнепантла, который предлаг…
$4,75 млн
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Дом 2 спальни в Tultepec, Мексика
Дом 2 спальни
Tultepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дом построен на 2 уровнях площадью 76 м2 и 60 м2. Он состоит из гостиной, столовой, кухни, п…
$979,000
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Дом 2 спальни в Valle de Chalco Solidaridad, Мексика
Дом 2 спальни
Valle de Chalco Solidaridad, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 342 м²
Немедленная доставка По назначению Домашняя комната разработана на двух уровнях, состоящих и…
$1,36 млн
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Дом 2 спальни в San Miguel Zinacantepec, Мексика
Дом 2 спальни
San Miguel Zinacantepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Террено: 120 м2 Строительство: 134,4 м2 Выдающиеся характеристики: Привилегированное располо…
$1,65 млн
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Дом 4 спальни в San Mateo Atenco, Мексика
Дом 4 спальни
San Mateo Atenco, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Красивый дом в Колонии Баррио де Сан-Франциско. Хосе Висенте Виллада, район Сан-Франциско, С…
$3,03 млн
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Дом 4 спальни в Тлальнепантла, Мексика
Дом 4 спальни
Тлальнепантла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 656 м²
Красивый дом расположен в красивом районе Тланепантла Эдо.мекс. Он имеет 656 м2 строительств…
$8,20 млн
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Дом 2 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 2 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 554 м²
Дом на продажу 540 м2 земли 554 м2 строительства Он имеет 2 парковки, 1 крытый и 1 открытие,…
$14,35 млн
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Дом 2 спальни в Santiago Tlacotepec, Мексика
Дом 2 спальни
Santiago Tlacotepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Дом с 921 м2 земли, 212 м2 конкурса, дом, состоящий из: гостиной, столовой, кухни, спальни, …
$1,77 млн
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Дом 5 спален в Tepotzotlan, Мексика
Дом 5 спален
Tepotzotlan, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
М2 земли: 898Строительная м2: 417,42 Немедленная доставка По назначению Прекрасный дом у вхо…
$7,98 млн
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Дом 2 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 2 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 510 м²
Красивый дом в реальном лесу с охраной 24 7 в комплекте домов высокого уровня в реальном лес…
$20,50 млн
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Дом 3 спальни в Chimalhuacan, Мексика
Дом 3 спальни
Chimalhuacan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Сан-Висенте Он состоит из 120 м2 строительства…
$1,30 млн
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Дом 4 спальни в Interlomas, Мексика
Дом 4 спальни
Interlomas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 620 м²
Продажа: 21 000 000 mxn620 м строительства 400 м земли4 спальни, 2 с гардеробной и ванной ко…
$21,00 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Красивый полуроскошный дом, построенный в 2019 году, расположен в эксклюзивной зоне округа С…
$13,49 млн
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Дом 2 спальни в Atizapan de Zaragoza, Мексика
Дом 2 спальни
Atizapan de Zaragoza, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
House-Habitation состоит из: P.B. Сделайте лучшее предложение о стоимости продажи и купите е…
$1,93 млн
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Дом 3 спальни в Atizapan de Zaragoza, Мексика
Дом 3 спальни
Atizapan de Zaragoza, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
HOUSE room 129 mde construction, 157 m land, house 2-level room состоящий из:PB: гостиная, к…
$1,90 млн
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