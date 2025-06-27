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Жильё в Пуэбла, Мексика

San Bernardino Tlaxcalancingo
5
San Andres Cholula
5
Santa Clara Ocoyucan
5
56 объектов найдено
Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Гараж на 3 автомобиля • SALA • DINING ROOM • Кухня с обложками GRANITE; гриль, колокольня и …
$8,40 млн
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
RESIDENCIAL QUETZALCOATLCholula прямая $ 7 400 000SURFACETerreno 235,78 M2Строительство 320,…
$7,40 млн
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Дом на продажу Lomas De Angelopolis IIIP,b;Гараж на 2 пластинки SalaDining roomИнтегральная …
$4,10 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Внутри Sonora ParkНовый угловой дом!!! Рядом с новым торговым центром Работать на двух машин…
$5,99 млн
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Дом, расположенный перед парком Каската в 200 метрах от торгового центра Barrio Cascata Ched…
$4,80 млн
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Дом 4 спальни в Cholula de Rivadavia, Мексика
Дом 4 спальни
Cholula de Rivadavia, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 423 м²
423.62 м2 Строительство217.60 М2 Террено Красивый дом широкая комната, разработанная на двух…
$2,65 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Работа двух автомобилей1/2 ванная комната Область столовой Открытая комплексная кухня с квар…
$4,25 млн
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
GarageDining roomИнтегральная кухня с IslandBedroom с ванной комнатой Стиральная комната укл…
$3,90 млн
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Две машиныОбеденная комнатаИнтегральная кухня с островной спальней с полной ванной комнатой …
$3,90 млн
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
GROUND FLOORVisit ванная столовая Кухня, оборудованная гранитным покрытиемСпальня с ванной к…
$4,00 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Внутренняя часть Две машиныСтоловаяИнтегральная закрытая кухняСервис патио40мт сад Половина …
$3,50 млн
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Дом 3 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 3 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 757 м²
Дом на продажу Жилое подразделение за Paseo Destination $3 800 000Terreno 210 M2Construction…
$21,00 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Работа двух автомобилей1/2 ванная комната Область столовой Открытая комплексная кухня с квар…
$4,25 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Garage 3 CarsGranite покрывает кухонную гостиную, оснащенную грилем Campana de Torre de Horn…
$7,20 млн
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Дом 4 спальни в San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Дом 4 спальни
San Bernardino Tlaxcalancingo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 502 м²
Жилой дом в Сан-Мартино FractionationHouse в неравномерности Двойная высота Столовая Кухня о…
$9,00 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Предпродажная поставка в середине августа 2025 годаGrilled Grilled Floor для 3 автомобилей S…
$6,86 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bonita Luminosa и Spacious Modern HouseInside Fracc с очень зеленой зоной наблюдения и зоной…
$4,17 млн
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Дом 3 спальни в Santa Clara Ocoyucan, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Clara Ocoyucan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Красивый дом, расположенный в Ломас-де-Анджелополис, который имеет следующие характеристики:…
$2,00 млн
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Поставка в середине августа 2025 года: ГЕНДЕР ГРАД ДВУХ КОВЕРОВ СЕМИМЕНКАД Первый этаж Главн…
$5,19 млн
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Дом 5 спален в Пуэбла, Мексика
Дом 5 спален
Пуэбла, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Отличный дом, расположенный на вилле Satelite. Особенности: Этот дом имеет конструкцию 240 м…
$3,40 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Предпродажная поставка в середине августа 2025 годаGrilled Grilled Floor для 3 автомобилей S…
$6,86 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Garage 3 CarsGranite покрывает кухонную гостиную, оснащенную грилем Campana de Torre de Horn…
$7,20 млн
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Гараж на 3 автомобиля • SALA • DINING ROOM • Кухня с обложками GRANITE; гриль, колокольня и …
$8,40 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bonita Luminosa и Spacious Modern HouseInside Fracc с очень зеленой зоной наблюдения и зоной…
$4,17 млн
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Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Дом ДЕПАРТУРА ФРАКЦИОНАЛЬНОГО У него есть место для трех автомобилейДининг-комнатаКомплексна…
$14,80 млн
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Дом 4 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 4 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
М2 земельного участка: 175.3Строительная м2: 246Домовая комната разработана на двух уровнях,…
$2,26 млн
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Дом 3 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 3 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Поставка в середине августа 2025 года: ГЕНДЕР ГРАД ДВУХ КОВЕРОВ СЕМИМЕНКАД Первый этаж Главн…
$5,19 млн
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Дом 4 спальни в San Andres Cholula, Мексика
Дом 4 спальни
San Andres Cholula, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Работать на двух машинах Столовая Барная кухняУчеба или спальня на низком растении Ванная ко…
$3,75 млн
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Дом 3 спальни в Barrio de Nuevo Leon, Мексика
Дом 3 спальни
Barrio de Nuevo Leon, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 184 м²
🏡 Роскошная резиденция в Сантьяго Момокспан - Сан Педро Чолула Откройте для себя эту впечатл…
$29,30 млн
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Дом 4 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 4 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
158,1 м2 постройки. Хороший и просторный дом в жилом, имеет отличное распределение, которое …
$2,81 млн
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Типы недвижимости в Пуэбла

дома

Параметры недвижимости в Пуэбла, Мексика

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