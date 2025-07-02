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Дома в Мехико, Мексика

250 объектов найдено
Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Хороший дом, расположенный в Валле-Сур. Этот красивый дом имеет строительство 300 м2 и распо…
$9,50 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 100 м²
Впечатляющая резиденция Архитектурный дизайн первого уровня Широкие пространства ОсвещенныеС…
$60,00 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Продажа: 3 500 000 долларов США 1,180 м2 земли 800 м2 строительства4 спальни с ванной комнат…
$3,50 млн
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TekceTekce
Дом в Мехико, Мексика
Дом
Мехико, Мексика
Площадь 786 м²
Продажи: $ 4 300 000 USD Только 2 эксклюзивных отдела Он продается в черных работах для прое…
$4,30 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
616 м2 земли 700 м2 постройки3 спальни с гардеробной, террасой и основной с джакузи и паром3…
$19,90 млн
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Дом 2 спальни в Мехико, Мексика
Дом 2 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Дом расположен в районе Сан-Симон-Толнауак, который имеет следующие характеристики: Дом, кот…
$1,77 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Развитая на двух уровнях, на площади 180 м2 и со строительством 240 м2, эта недвижимость фак…
$2,30 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Дом на продажу *Только счет * Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характерист…
$2,78 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Горизонтальный дом-кондоминиум - привилегированное расположение и большие пространства! Откр…
$3,26 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Большой дом, расположенный на востоке 148 Этот дом состоит из 176 м2 строительства и 220 м2 …
$8,38 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
М2 земли: 127.69Строительная м2: 118.28 Дом, состоящий из; 4P.B:-Доступная-лобби-Мекс ванна-…
$4,29 млн
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Дом в Мехико, Мексика
Дом
Мехико, Мексика
Площадь 1 230 м²
Для инвестиций Для продажиС землепользованием для офисов1230 Строительство1025 уровень земли…
$4,95 млн
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Дом 5 спален в Мехико, Мексика
Дом 5 спален
Мехико, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Террено: 549,8 М2Строительство: 336,07 м2 Это неровная плоская местность, на которой перемещ…
$8,92 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Дом в отличном состоянии и в кондоминиуме с контролем доступа 24/7 **• 3 спальни с собственн…
$11,98 млн
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Дом 5 спален в Мехико, Мексика
Дом 5 спален
Мехико, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Эта недвижимость предлагает широкую землю и прочную конструкцию, идеально подходящую для тех…
$14,50 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Хорошая комната с двумя уровнями, двумя частными парковочными местами и отличным распределен…
$9,96 млн
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Дом 5 спален в Мехико, Мексика
Дом 5 спален
Мехико, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 208 м²
Ломасские леса Немедленная доставка-предварительная документация в порядке Земельная поверхн…
$47,49 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 708 м²
Основные характеристики: Земельная поверхность: 823м2 прим.Строительство: 708м2 прим.Сад: 30…
$23,35 млн
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Дом в Мехико, Мексика
Дом
Мехико, Мексика
Отличная возможность приобрести дом с привилегированным расположением в Мехико. Недвижимость…
$8,00 млн
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Дом в Мехико, Мексика
Дом
Мехико, Мексика
Отличная возможность приобрести дом с привилегированным расположением в Мехико. Недвижимость…
$8,00 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 676 м²
Сады в горе - это городской лес, расположенный к югу от Мехико (между южной периферией и дор…
$48,00 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Продажа дома в Койоакан Кампестре, CDMX - Широкий, удобный и с садом Расположенный в одном и…
$6,79 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Земельный участок 159м2Строительство 387м2Эта недвижимость представляет собой трехуровневый …
$4,50 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 217 м²
Дом является впечатляющей собственностью, расположенной в лучшей лесной зоне в Ломасе. При в…
$68,00 млн
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Дом 4 спальни в Lomas del Chamizal 4a Seccion, Мексика
Дом 4 спальни
Lomas del Chamizal 4a Seccion, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 400 м²
Меблированная и оборудованная продажа: $ 8 200 000 USD 1050 M2 Terreno1400m2 Construction4 с…
$8,20 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
PB: Большой сад, парковка на 7 автомобилей, комната для посещения ванной комнаты (занятая ка…
$23,55 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 369 м²
Отличный дом, расположенный в одном из самых символичных мэров Мехико. Этот красивый дом име…
$5,95 млн
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Дом 4 спальни в Мехико, Мексика
Дом 4 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
В Ницце дом обустроен номером с аккаунтом 4 спальни, 3 полные ванные комнаты, 1 полу-посещен…
$11,10 млн
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Дом 3 спальни в Мехико, Мексика
Дом 3 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
В этой резиденции есть вестибюль зала, который приветствует гостей, в сопровождении полубани…
$16,00 млн
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Дом 2 спальни в Мехико, Мексика
Дом 2 спальни
Мехико, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Эта недвижимость, расположенная в лесу Лас-Ломас, находится всего в нескольких минутах от то…
$25,00 млн
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Параметры недвижимости в Мехико, Мексика

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