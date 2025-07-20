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Жильё в Las Jarretaderas, Мексика

дома
4
4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 4 спальни
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Откройте для себя идеальный дом! Откройте для себя идеальный дом! Дом обставлен всем необход…
$231,105
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Дом 6 спален в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 6 спален
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 075 м²
Расположенная в престижном районе Эль-Тигр Гольф-поле, эта вилла идеально сочетает в себе ве…
$3,22 млн
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Дом 4 спальни в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 4 спальни
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Он живет в эксклюзивном сообществе Пунтакала, в престижном поле для гольфа El Tigre в Нуэво-…
$752,434
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 3 спальни
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Красивый дом в частном заповеднике - без проживания и готов к выпуску Расположенный в углово…
$10,744
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