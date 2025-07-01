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Жильё в Jiutepec, Мексика

дома
6
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Jiutepec, Мексика
Дом 3 спальни
Jiutepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Немедленная доставка По назначению Дом в кондоминиуме расположен недалеко от центра Йютепека…
$3,58 млн
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Дом 9 спален в Tejalpa, Мексика
Дом 9 спален
Tejalpa, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Красивый дом, который имеет следующие характеристики: 3 парковочных места, 198 м2 постройки …
$1,93 млн
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Дом 3 спальни в Jiutepec, Мексика
Дом 3 спальни
Jiutepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дом площадью 373 м2 земли и 214,77 м2 постройки, с 15-летним возрастом, распределен в два ур…
$4,50 млн
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TekceTekce
Дом 15 спален в Progreso, Мексика
Дом 15 спален
Progreso, Мексика
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 768 м²
4715 м2 земли и строительство 768 м2, является собственностью с бассейном, игровой зоной, го…
$13,59 млн
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Дом 9 спален в Jiutepec, Мексика
Дом 9 спален
Jiutepec, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Расположенный в районе Vicente Guerrero Expansion, в Jiutepec, Morelos, этот большой отель и…
$2,50 млн
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Дом 2 спальни в Jiutepec, Мексика
Дом 2 спальни
Jiutepec, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Развитый дом, который имеет 1 парковочный ящик и отличное распределение, состоящее из: гости…
$1,08 млн
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Параметры недвижимости в Jiutepec, Мексика

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