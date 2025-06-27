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Жильё в Халиско, Мексика

Сапопан
10
Гвадалахара
7
Santa Ana Tepetitlan
7
Пуэрто-Вальярта
6
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56 объектов найдено
Дом 5 спален в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 5 спален
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Резиденция в частном Bugambilias Spectacular View $ 14 500 000 Дом, расположенный во втором …
$14,50 млн
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Дом 3 спальни в San Antonio Tlayacapan, Мексика
Дом 3 спальни
San Antonio Tlayacapan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Дом с красивым садом в Чапале. Красивый дом в Ла Ривера-де-Чапала на одном уровне на улице и…
$14,80 млн
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Дом расположен на Av. Leones. Он имеет 390 м2 конструкции, 560 м2 поверхности, имеет 4 спаль…
$11,73 млн
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TekceTekce
Дом 5 спален в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 5 спален
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 702 м²
Удивительный дом в самом сердце современного Версаля, прекрасно расположенный среди лучших р…
$27,25 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Откройте для себя исключительный образ жизни, который ждет вас в этом впечатляющем доме! С р…
$15,30 млн
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Дом 5 спален в Tapalpa, Мексика
Дом 5 спален
Tapalpa, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 141 м²
Совладение роскошной резиденцией в Тапалпе $12 000 000 Общая стоимость в схеме совладения 36…
$12,00 млн
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Роскошная резиденция в bugambilias 1100m2 $ 24,000,000 Земля 1100 метровСтроительство 7004 с…
$24,00 млн
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Дом 3 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Casa Road Nogales, 3 спальни, 4 ванные комнаты, гостиная, кухня, 4 ящика для парковки, бассе…
$15,00 млн
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Дом 2 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 2 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
М2 земли: 480Строительная м2: 473.19 Красивая комната, которая имеет следующие характеристик…
$9,71 млн
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Дом 3 спальни в Region Centro, Мексика
Дом 3 спальни
Region Centro, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 560 м²
Дом Lomas Santa Anita 510m2 $ 8 500 000 510m2 земля 560m2 строительство Уникальный дом в сво…
$8,50 млн
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Дом 4 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 4 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
М2 земельного участка: 1547.75Строительная м2: 214Домовая комната растения, состоящая из- те…
$9,82 млн
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Дом 5 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 5 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Дом для продажного вора Гевары $9 700 000 Приемник. 5 спален, 5,5 ванных комнат, 3 гаража, с…
$9,70 млн
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Дом 2 спальни в Ixtapa, Мексика
Дом 2 спальни
Ixtapa, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Casa Durazno - это детали и стиль жизни. Уникальные детали с отделкой высшего качества: авто…
$6,00 млн
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Дом 7 спален в Сапопан, Мексика
Дом 7 спален
Сапопан, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом для большой продажи с земельным участком 200 метров, почти угловой с Av. Patria Превосхо…
$6,45 млн
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Дом 2 спальни в Punta Perula, Мексика
Дом 2 спальни
Punta Perula, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Дом в 5 кварталах от пляжа, с садом и террасой, чтобы насладиться барбекю с семьей или друзь…
$5,90 млн
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Дом 5 спален в Tapalpa, Мексика
Дом 5 спален
Tapalpa, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 141 м²
Эксклюзивная недвижимость, очень хорошо расположенная очень близко к центру Тапалпа, площадь…
$41,00 млн
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Дом 2 спальни в San Juan Cosala, Мексика
Дом 2 спальни
San Juan Cosala, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Продажа дома в Сан-Хуан-Косала-Виста-Лаго и Монтанья-Пресио за 7 500 000 200 м2 земли 320 м2…
$7,50 млн
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Дом 3 спальни в Jocotepec, Мексика
Дом 3 спальни
Jocotepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Casa Chardonnay - Эксклюзивная предпродажа386 м2 земли 228 м2 строительства Живите роскошью …
$8,13 млн
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Дом 4 спальни в San Antonio Tlayacapan, Мексика
Дом 4 спальни
San Antonio Tlayacapan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 847 м²
Дом на продажу в Сан-Антонио Тлайакапан. 450 м2 земли и 847 M2 M2 Men Всего в 10 минутах от …
$16,50 млн
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Дом 2 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 2 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в престижном жилом комплексе Виктория! Мы представляем этот…
$6,85 млн
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Дом 4 спальни в Ajijic, Мексика
Дом 4 спальни
Ajijic, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Дом на продажу в La Floresta, Ajijic. 700 м2 земли 255 м2 строительства. Дом в эксклюзивном …
$9,10 млн
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Дом 8 спален в San Miguel el Alto, Мексика
Дом 8 спален
San Miguel el Alto, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
721.22 строительства.786 земельного участка. Красивый и широкий дом, он имеет отличное распр…
$6,53 млн
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Дом 5 спален в Region Costa Norte, Мексика
Дом 5 спален
Region Costa Norte, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Каса-де-Кампо с прочной конструкцией с отделкой в «старой стене» из камня и кирпича, в окруж…
$7,00 млн
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Особенности: Дом со строительством 390 м2, 550 м2 поверхности, имеет 4 спальни, кабинет, 3,5…
$9,77 млн
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Дом 2 спальни в San Juanito de Escobedo, Мексика
Дом 2 спальни
San Juanito de Escobedo, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 336 м²
Дом для продажи типа Hacienda, расположенный в Сан-Хуанито-де-Эскобедо. ПРОЦИО: $5 950 000 О…
$5,95 млн
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Дом 5 спален в Сапопан, Мексика
Дом 5 спален
Сапопан, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Casa Real Vallarta. 360 м2 земли 425 м2 строительства. 5 спален. Дом очень хорошего размера …
$10,50 млн
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Дом 4 спальни в Nuevo Mexico, Мексика
Дом 4 спальни
Nuevo Mexico, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
M2 terreno: 1000M2 Construction: 1000 +Garage для 5 - 6 автомобилей в зависимости от размера…
$35,00 млн
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Дом 2 спальни в Пуэрто-Вальярта, Мексика
Дом 2 спальни
Пуэрто-Вальярта, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Дом в отличном месте, для реконструкции, с милым задним двором. Дом в отличном месте, готовы…
$6,20 млн
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Дом 3 спальни в La Estancia, Мексика
Дом 3 спальни
La Estancia, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
1640,14 м2 земли и 183 м2 постройки. Два уровня, 3 спальни с шкафом и вид на горы. 1640.14 М…
$890,000
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Дом 9 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 9 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 461 м²
Casa Colonia Independencia Guadalajara 10 спален $ 8 300 000 Земля 347 м2 Строительство 461 …
$8,30 млн
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Параметры недвижимости в Халиско, Мексика

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