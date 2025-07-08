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Жильё в Emiliano Zapata, Мексика

Tres de Mayo
16
29 объектов найдено
Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Он освобождает резиденцию с бассейном в гольф-клубе Параисо, Морелос. Nueva Casa для продажи…
$12,80 млн
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Дом 5 спален в Tres de Mayo, Мексика
Дом 5 спален
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 901 м²
- Прямо сейчас. - Стоимость возможностей $ 8 036 000 - коммерческая стоимость $ 10 045 000 Ш…
$8,04 млн
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Дом 3 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 3 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Прекрасная резиденция в загородном клубе Параисо, расположенном в Авенида-де-лас-Росас, глав…
$10,85 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 3 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Это возможность, которую вы искали, чтобы иметь свой собственный дом! Главный дом квартиры и…
$4,30 млн
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Дом 10 спален в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 10 спален
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
Жилой дом Эмилиано Сапата на продажу Emiliano Zapata Hidalgo Первый этаж. Три отдела, каждый…
$2,16 млн
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Дом 5 спален в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 5 спален
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 901 м²
Дом расположен в Коринфском подразделении, имеющем следующие характеристики: 897 м2 земли, 9…
$6,21 млн
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Дом 3 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 3 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Добро пожаловать! На первом этаже мы находим комнату и столовую с кондиционером, большую кух…
$6,80 млн
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Дом 4 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 4 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
300.1 строительства. 1.108.0 земельный участок. Красивый и широкий дом, он имеет отличное ра…
$5,28 млн
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Дом 3 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 3 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
820 м2 земли, 400 м2 строительства. Прекрасный дом с семейной атмосферой, расположенный неда…
$5,11 млн
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Дом 2 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 2 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Немедленная доставка Предыдущее назначение*Коммерческая стоимость: $4 338 100 мксн*Дом разра…
$3,34 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Он освобождает резиденцию с бассейном, террасой и садом в Фэйрвее гольф-клуба Параисо, Морел…
$15,55 млн
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Дом 3 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 3 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Откройте для себя новый дом мечты в этом просторном двухуровневом доме, идеально подходящем …
$2,09 млн
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Дом 4 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 4 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Дом в Вевенте Только насчитал 1292 М2 Террено245 М2 Строительство. Дом, расположенный в жило…
$3,08 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Я продаю дом, 600 м2 постройки, 500 м2 равнинной местности. Дом очень удачно расположен, на …
$7,00 млн
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Дом 4 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 4 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Прекрасная резиденция в Бургосе. 4 спальни с ванной комнатой каждая. Парковка на 3 автомобил…
$5,30 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Продаю резиденцию, 600 м2 постройки, 500 м2 равнинной местности. Дом очень удачно расположен…
$7,00 млн
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Дом 8 спален в Tres de Mayo, Мексика
Дом 8 спален
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 826 м²
Резиденция в подразделении Burgos Bugambilias, с ручкой наблюдения.T: 818 м2, C: 826 м2.Окна…
$15,30 млн
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Дом 3 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 3 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Это возможность, которую вы искали, чтобы иметь свой собственный дом! Главный дом квартиры и…
$4,30 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Я продаю дом, 600 м2 постройки, 500 м2 равнинной местности. Дом очень удачно расположен, на …
$7,00 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Он освобождает резиденцию с бассейном, террасой и садом в Фэйрвее гольф-клуба Параисо, Морел…
$15,55 млн
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Дом 3 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 3 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Добро пожаловать! На первом этаже мы находим комнату и столовую с кондиционером, большую кух…
$6,80 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Он освобождает резиденцию с бассейном в гольф-клубе Параисо, Морелос. Nueva Casa для продажи…
$12,80 млн
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Дом 8 спален в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 8 спален
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 855 м²
Темикско является одним из муниципалитетов штата Морелос, которые составляют часть столичной…
$25,00 млн
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Дом 4 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 4 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Прекрасная резиденция в Бургосе. 4 спальни с ванной комнатой каждая. Парковка на 3 автомобил…
$5,30 млн
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Дом 3 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 3 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Прекрасная резиденция в загородном клубе Параисо, расположенном в Авенида-де-лас-Росас, глав…
$10,85 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Он освобождает резиденцию с бассейном, террасой и садом в Фэйрвее гольф-клуба Параисо, Морел…
$16,50 млн
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Дом 8 спален в Tres de Mayo, Мексика
Дом 8 спален
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 826 м²
Резиденция в подразделении Burgos Bugambilias, с ручкой наблюдения.T: 818 м2, C: 826 м2.Окна…
$15,30 млн
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Дом 3 спальни в Tres de Mayo, Мексика
Дом 3 спальни
Tres de Mayo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Великолепный дом, расположенный в Табачине, который имеет следующие особенности: Дом со стро…
$3,09 млн
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Дом 4 спальни в Emiliano Zapata, Мексика
Дом 4 спальни
Emiliano Zapata, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Продаю резиденцию, 600 м2 постройки, 500 м2 равнинной местности. Дом очень удачно расположен…
$7,00 млн
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Типы недвижимости в Emiliano Zapata

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Параметры недвижимости в Emiliano Zapata, Мексика

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