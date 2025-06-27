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Жильё в Cuernavaca, Мексика

дома
15
15 объектов найдено
Дом 3 спальни в Куэрнавака, Мексика
Дом 3 спальни
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Великолепный дом, расположенный в Тепике, который имеет следующие особенности: Дом с 425 м2 …
$8,23 млн
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Дом 5 спален в Chamilpa, Мексика
Дом 5 спален
Chamilpa, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 670 м²
Мексиканский колониальный стиль с красивыми каталонскими куполами в комнате, спальнях и поме…
$9,90 млн
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Дом 6 спален в Куэрнавака, Мексика
Дом 6 спален
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 800 м²
Меблированная продажа: $ 54 000 000 mxnDiscover уникальный дом, который сочетает в себе элег…
$54,00 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Chamilpa, Мексика
Дом 3 спальни
Chamilpa, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 524 м²
Дом на продажу*Только подсчитано / собственные ресурсы.*2142 М2 Террено524 м2 Строительные х…
$7,70 млн
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Дом 4 спальни в Куэрнавака, Мексика
Дом 4 спальни
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 802 м²
*По назначению**Немедленная доставка*Дом, расположенный рядом с проспектом Законодательной В…
$6,29 млн
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Дом 4 спальни в Куэрнавака, Мексика
Дом 4 спальни
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 781 м²
Земельная поверхность 2003 квадратных метров земли, построено 781 метров, два уровня Отлична…
$7,80 млн
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Дом 4 спальни в Куэрнавака, Мексика
Дом 4 спальни
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 013 м²
Резиденция в полигоне с небольшим нисходящим уклоном. На уровне кухни: столовая и полууровне…
$17,90 млн
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Дом 4 спальни в Tetela Del Monte, Мексика
Дом 4 спальни
Tetela Del Monte, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Особенности: Немедленная доставка. Кредиты принимаются 704,31 м2 земли.508,86 м2 строительст…
$6,00 млн
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Дом 4 спальни в Chamilpa, Мексика
Дом 4 спальни
Chamilpa, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Дом на продажу Немедленная доставка Cita Previa 72 часа 911 м2 земли 521,92 м2 строительства…
$8,48 млн
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Дом 3 спальни в Tetela Del Monte, Мексика
Дом 3 спальни
Tetela Del Monte, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Особенности: 704,31 м2 земли.508,86 м2 постройки. АГЕКС АГЕ. Домашняя комната разработана на…
$6,00 млн
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Дом 8 спален в Куэрнавака, Мексика
Дом 8 спален
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 749 м²
749,7 строительства. 1.041.0 земельного участка. Красивый и широкий дом, он имеет отличное р…
$30,24 млн
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Дом 4 спальни в Chamilpa, Мексика
Дом 4 спальни
Chamilpa, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Красивый дом в современном мексиканском стиле в отличном состоянии сохранения, большие прост…
$8,50 млн
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Дом 2 спальни в Куэрнавака, Мексика
Дом 2 спальни
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Дом на продажу Только подсчитано - собственные ресурсы1256 м2 земли400 м2 постройки1-уровень…
$6,70 млн
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Дом 5 спален в Куэрнавака, Мексика
Дом 5 спален
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 441 м²
Дом на продажу Всего лишь 1013 m2 Surface441 m2 Строительство -ровный номерный дом, который …
$7,71 млн
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Дом 6 спален в Куэрнавака, Мексика
Дом 6 спален
Куэрнавака, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 379 м²
Отличная возможность приобрести это свойство в отличном состоянии консервации и отделки, с ш…
$6,30 млн
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Параметры недвижимости в Cuernavaca, Мексика

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