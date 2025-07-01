Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Cuautitlan
  4. Жилая

Жильё в Cuautitlan, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Cuautitlan, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 199 м2 земли, 302 м2 стро…
$3,78 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Cuautitlan, Мексика
Дом 2 спальни
Cuautitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Земля 34.61Строительство 79.28 Дом, состоящий из;П.Б.:-сала,-столовая,-Кокинета-Стрио службы…
$1,06 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Cuautitlan, Мексика
Дом 3 спальни
Cuautitlan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Дом 120, м2 земельного участка, 126 м2 постройки, разработанный на 2 уровнях, который состои…
$1,24 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cuautitlan, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти