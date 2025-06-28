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Жильё в Ciudad Lopez Mateos, Мексика

дома
19
19 объектов найдено
Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Красивый дом, расположенный в Ломас-де-Валье Эскондидо, который имеет следующие характеристи…
$8,40 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Дом на продажу в Хипико Сан-Мигель, который имеет следующие характеристики: 87 м2 земли, 227…
$3,73 млн
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Дом 2 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 2 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 554 м²
Дом на продажу 540 м2 земли 554 м2 строительства Он имеет 2 парковки, 1 крытый и 1 открытие,…
$14,35 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Отличная возможность инвестировать в один из самых эксклюзивных районов Мексики. Это большое…
$3,90 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Он состоит из 120 м до 127 м с 3 спальнями, основная из которых имеет ванную комнату и гарде…
$2,61 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Дом площадью 160 м2 земли и постройка 336,45 состоящий из: Крытая парковка на 3 машины, стир…
$3,13 млн
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Дом 2 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 2 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 246 м²
246 М2 Terreno389.48 м2 Строительство* Коммерческая стоимость: $2 577 750 mxn** Стоимость: $…
$1,96 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 825 м²
Дом построен на 4 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 825 м2 земли, 629 м2 пост…
$13,71 млн
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Дом 5 спален в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 5 спален
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 636 м²
Общая земля: 1288 м2,636 м2 земли, 635 строительства. Дом разработан в 3 уровня, крытый парк…
$14,00 млн
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Дом 5 спален в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 5 спален
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 443 м²
Дом на продажу460,16 м2 земли443,69 м2 строительства Жилой дом дуплексного типа, разработанн…
$9,06 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
Немедленная доставка По назначению 300 м2 земли449 м2 строительства Дом, который состоит из:…
$6,64 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продажа красивого дома, с четырьмя парковочными ящиками и отличным распределением, состоящим…
$16,20 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом, построенный на 2 уровнях Распределение: 3 спальни 2 полные и полу ванные комнаты. Гости…
$2,60 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Красивый полуроскошный дом, построенный в 2019 году, расположен в эксклюзивной зоне округа С…
$13,49 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 323 м²
Дом на продажу293,85 м2 земли323 м2 строительства Дом, расположенный в одном из самых эксклю…
$12,35 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 750 м²
Роскошная современная мексиканская резиденция на продажу! Просторный и элегантный: 750 м2, п…
$2,75 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Домашняя комната, построенная на 2-х уровнях: Круглый этаж: КОНВЕР-ОБЪЕКТ ДЛЯ 2-х КАРСОВ, ПУ…
$2,21 млн
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Дом 4 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 4 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Округ Саяведра Каса на продажу Атизапан Edo de México, четыре парковки, игровая комната, сто…
$12,19 млн
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Дом 3 спальни в Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Дом 3 спальни
Ciudad Lopez Mateos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Красивый и широкий дом, он имеет отличное распределение, состоящее из:Garage для 4 автомобил…
$16,49 млн
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Параметры недвижимости в Ciudad Lopez Mateos, Мексика

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