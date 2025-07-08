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Жильё в Celaya, Мексика

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Celaya, Мексика
Дом 3 спальни
Celaya, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 667 м²
Земля: 832.83Строительство: 667.25 Красивый двухуровневый комнатный домAlphabet с джакузиОбо…
$9,06 млн
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Дом 3 спальни в Celaya, Мексика
Дом 3 спальни
Celaya, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 382 м²
251,20 м2 террено382,60 м2 Строительство красивое 2-уровневый дом, имеет 2 парковочных ящика…
$2,50 млн
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Параметры недвижимости в Celaya, Мексика

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