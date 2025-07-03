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Жильё в Acolman, Мексика

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Acolman, Мексика
Дом 3 спальни
Acolman, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 429 м²
Дом расположен в центре Тепэксана, который имеет следующие характеристики: 348 м2 земли, 429…
$3,21 млн
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Дом 2 спальни в Acolman, Мексика
Дом 2 спальни
Acolman, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Дом, который состоит из; Это дом, который имеет 221,13 м2 земли, и 172,35 с м2 строительства…
$4,94 млн
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