  2. Маврикий
  3. Ривьер-дю-Рампар
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ривьере-дю-Рампаре

Grand Baie
1
Grand Baie VCA East
1
Жилой квартал The Nest
Grand Baie, Маврикий
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 127–236 м²
2 объекта недвижимости 2
Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа 3 спальни G + 2 квартира на продажу в Гранд Бэй. Проект находится очень близко к пляжу и сети отелей, ресторанов, супермаркетов и многих других объектов. Проект находится на большом участке земли 6730 кв.м., и ма…
