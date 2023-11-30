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Виллы в Порт-Луи, Маврикий

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
€1,65 млн
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Параметры недвижимости в Порт-Луи, Маврикий

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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