Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа
3 спальни G + 2 квартира на продажу в Гранд Бэй. Проект находится очень близко к пляжу и сети отелей, ресторанов, супермаркетов и многих других объектов. Проект находится на большом участке земли 6730 кв.м., и максимальный охват участка был сохранен как большой сад. Квартира состоит из кухни открытого плана, столовой, гостиной и большой террасы. Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим агентством недвижимости
Rs 15.900.000
Ref .: 21011
5 Номера
3 Спальни
2 Ванные комнаты
Полезная площадь: 147 кв.м;
Жилая площадь: 40 кв.м;
Терраса: 27 кв.м;
Земля: 6730 кв.м.