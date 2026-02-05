Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Мальдивы
  3. Thulusdhoo
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Thulusdhoo, Мальдивы

1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Thulusdhoo, Мальдивы
Вилла 3 комнаты
Thulusdhoo, Мальдивы
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
🌴 Инвестиции в рай: приватные виллы на Мальдивах от застройщика Прямое предложение от зас…
$453,975
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Telegram Написать в Telegram
