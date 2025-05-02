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Жильё в Мале, Мальдивы

дома
4
4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Мале, Мальдивы
Дом 4 спальни
Мале, Мальдивы
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 203 м²
$34,65 млн
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Агентство
San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Дом 1 спальня в Мале, Мальдивы
Дом 1 спальня
Мале, Мальдивы
Количество спален 1
Площадь 223 м²
$4,96 млн
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Дом 3 спальни в Мале, Мальдивы
Дом 3 спальни
Мале, Мальдивы
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 063 м²
$28,38 млн
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Дом 2 спальни в Мале, Мальдивы
Дом 2 спальни
Мале, Мальдивы
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 497 м²
$10,03 млн
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Мале, Мальдивы

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