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Продажа готового бизнеса на Мальдивах

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1 объект найдено
Гарантированный доход 10% - 20% годовых! Инвестиции в отель на Мальдивах. в Мале, Мальдивы
Гарантированный доход 10% - 20% годовых! Инвестиции в отель на Мальдивах.
Мале, Мальдивы
Беспрецедентная возможность стать совладельцем отеля на Мальдивах под управлением бренда №1 …
$191,430
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