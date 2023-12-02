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Коммерческая недвижимость в Вилькия, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Вилькия, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вилькия, Литва
Площадь 1 486 м²
Этаж 1
€364,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Вилькия, Литва
Коммерческая
Вилькия, Литва
Площадь 290 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ СОВЕТ АВТОМОБИЛЕЙ, В ОХРАННИКАХ ВЕТРА. 2А -----------------------------------------…
€325,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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