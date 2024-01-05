Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Палангское городское самоуправление

Земельные участки в Палангское городское самоуправление, Литва

16 объектов найдено
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€67,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
€1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
ПОТОК 10 АРА ДОМА В ПАЛАНГЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - цена: 39 500 евро, старая цена 42 000 евро …
€39,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХОТЕТЬ ЖИТЬ МИРОМ - УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МУРАВЕЙ БЕЛОЕ ТЕЛО CHRANTY, СТРАНЫ W…
€1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
ПРОДАВАЙТЕ В ПАЛАНГЕ, ВНУТРЕННИЕ ТРУДНОСТИ И ЧУЧЕЛА, В ЗИМНЕМ ЛОВУШКЕ!! Отличная возможност…
€60,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
ПОДЕЛИТЕСЬ ТРЕМЯ СКЛИПАМИ В МЕСТЕ РАМИО, КРЕТИНГ. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Крит, Пятый, С…
€9,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Паланга, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Паланга, Литва
Участок на продажу в прямом эфире. для строительства дома в Святом. Есть возможность купить …
€50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
ПОТОК 89 ARS В ПАЛАНГЕ 89 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Паланге, всего в 2…
€93,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
ЦЕНЫ В ГОРОДЕ, ИСКРА В БЕЗИВИСТАНКЛЕ, УКАЗАНА ФОРМА ТОБУЛО, 20 ОВЕН, ГЛАВНАЯ ВАЛЬД СЕКЦИЯ. _…
€45,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Ausrakaimis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Ausrakaimis, Литва
€16,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
Продается участок для строительства малоэтажных жилых домов на ул. Святого Моло. 42 Участок …
€1,33 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Паланга, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
ПРОДАЕТСЯ СКЛИ В РАМИО МЕСТЕ, КРИТИНГ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Недавно развивающийся индивидуаль…
€25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Паланга, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Паланга, Литва
ПОЗЖЕ 20 АРА ДОМА, В ЖИЗНИ ЖИВОГО ДОМА, В ПАЛАНГЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - цена: 189 000 евро; -…
€189,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Паланга, Литва
Земельные участки
Паланга, Литва
Продается парковочное место в престижном районе Паланга. Только по морю на 700. ============…
€379,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Ausrakaimis, Литва
Земельные участки
Ausrakaimis, Литва
Инвестиционный участок земли для продажи в Паланге, в Необходимом! Этот участок идеально под…
€700,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти