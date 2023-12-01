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Земельные участки в Lavoriskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Pauliukiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pauliukiskes, Литва
Всего в 23 км от центра Вильнюса, до леса, в оживленной деревне, участок 62-го века для прод…
€50,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Vyziskes, Литва
Земельные участки
Vyziskes, Литва
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАЗДЕЛА, ГДЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ И ЛЕСНЫМ В Вильнюсском районе, …
€6,300
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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