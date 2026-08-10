Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Kelmes apylinkiu seniunija
  4. Жилая

Жилье в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

;
2 объекта найдено
Дом в Salteniai, Литва
Дом
Salteniai, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу с просторным участком в деревне Шальтеняй, Кельмейский район 74,96 кв.м. жил…
$26,022
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Janauciai, Литва
Дом
Janauciai, Литва
Площадь 572 м²
Количество этажей 2
Продажа бизнес-объекта ( Часть бизнеса ) с гостиными Цена указана из строительных материалов…
$350,346
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти