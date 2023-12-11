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Квартиры в Dotnuvos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment в Urneziai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Urneziai, Литва
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
€39,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Dotnuvos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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