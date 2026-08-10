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Квартиры в Dotnuvos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Vainotiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vainotiskiai, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Продано 3 капсулы по западной цене, БАРД БОРД АРЕА Буто Инфо: Адрес - Качупио г. 6-1, посело…
$40,222
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Capital
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Параметры недвижимости в Dotnuvos seniunija, Литва

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