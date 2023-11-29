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Земельные участки в Земгале, Латвия

9 объектов найдено
Земельные участки в Dimzukalns, Латвия
Земельные участки
Dimzukalns, Латвия
Площадь 156 200 м²
Ищете первоклассную коммерческую недвижимость в самом сердце Иекавы? Не смотрите дальше этих…
€300,000
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Земельные участки в Tinuzu pagasts, Латвия
Земельные участки
Tinuzu pagasts, Латвия
Площадь 4 600 м²
Цена ниже рыночной стоимости недвижимости, что является отличной инвестицией. Продается заст…
€25,500
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Земельные участки в Кегумс, Латвия
Земельные участки
Кегумс, Латвия
Площадь 34 000 м²
Продается красивый объект для застройки частными домами.На земли находитца лес земля находит…
€100,000
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Земельные участки в Кегумский край, Латвия
Земельные участки
Кегумский край, Латвия
Площадь 281 300 м²
Эксклюзивные участки земли на берегу даугавы, 50 км до Риги, набережная линия 1,5 км. Терето…
€2,12 млн
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Земельные участки в Екабпилс, Латвия
Земельные участки
Екабпилс, Латвия
Продаётся участок земли площадью 4,3084 га. 56700060626 Для постройки посёлка в район…
€430,000
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Земельные участки в Добеле, Латвия
Земельные участки
Добеле, Латвия
Продается земельный участок в престижном районе, первая линия от моря.Тихое, красивое место …
€560,000
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Земельные участки в Бауска, Латвия
Земельные участки
Бауска, Латвия
Продается земельный участок площадью 2045 м2 под частную застройку. На участке есть городски…
€120,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Иецава, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Иецава, Латвия
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
€404,000
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Земельные участки в центре города, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Иецава, Латвия
Земельные участки в центре города, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Иецава, Латвия
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
€668,000
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