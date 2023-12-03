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Жильё в Вилякский край, Латвия

1 объект найдено
Квартира 5 комнат с Spalni в Виляка, Латвия
Квартира 5 комнат с Spalni
Виляка, Латвия
Комнаты 5
Площадь 143 м²
Этаж 3/5
Предлагается красивая стильная квартира с пятью спальнями в отреставрированном доме на улице…
€255,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Вилякский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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