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Коттеджи в Видземе, Латвия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на реку в Гулбенский край, Латвия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на реку
Гулбенский край, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€790,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004 john.kivinen@habita.com

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

недорогая
элитная
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