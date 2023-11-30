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Жильё в Стопиньский край, Латвия

дома
5
5 объектов найдено
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Стопиньский край, Латвия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Стопиньский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 338 м²
Продается очень уютный, качественный дом близнец с ухоженной территорией и большой террасой …
€262,000
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Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом в Upeslejas, Латвия
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом
Upeslejas, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 714 м²
Oтличный семейный дом в Личи, после полной реконструкции. Эстетичный дом с современным ди…
€950,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с сауной в Стопиньский край, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с сауной
Стопиньский край, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Продается семейный дом в жилом районе Яунцекуле, в 15 минутах езды от Риги. Дом: - В цок…
€180,000
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Дом 10 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Upeslejas, Латвия
Дом 10 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Upeslejas, Латвия
Комнаты 10
Площадь 750 м²
Этаж 1/4
Замечательный семейный дом в дали от шума и суеты. Дом предлагается как с мебелью, так и без…
€1,20 млн
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Дом 10 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Upeslejas, Латвия
Дом 10 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Upeslejas, Латвия
Комнаты 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Предлагаем на продажу очень красивый светлый дом в 15-ти километрах от Риги. Тихое, уютное м…
€750,000
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Параметры недвижимости в Стопиньский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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