Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Саласпилсский край
  5. Квартиры

Квартиры в Саласпилсский край, Латвия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Саласпилс, Латвия
Квартира 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Саласпилс, Латвия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
Этаж 3/3
Продаётся просторный частный дом в Адажах.Особняк 3 уровней. Общая жилая площадь помещений …
€450,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Саласпилсский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти