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Земельные участки в Руйиенский край, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Руйиена, Латвия
Земельные участки
Руйиена, Латвия
В настоящее время продается фасадная земля для частного строительства. Рядом с водоснабжение…
€125,000
в месяц
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