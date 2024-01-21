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Земельные участки в Латгалия, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Malta, Латвия
Земельные участки
Malta, Латвия
«Калнезери» на площади 4,12 га. Объект расположен в живописном месте на берегу пруда Дроздов…
€86,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Земельные участки в Veremu pagasts, Латвия
Земельные участки
Veremu pagasts, Латвия
Продается земельный участок, 2,2 га, который подойдет как для частного строительства, так и …
€26,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English
Realting.com
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