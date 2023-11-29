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Инвестиционная недвижимость в Латгалия, Латвия

коммерческая недвижимость
3
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 комната с парковкой, в центре города, с видом на город в Ezernieki, Латвия
Инвестиционная 1 комната с парковкой, в центре города, с видом на город
Ezernieki, Латвия
Комнаты 1
Площадь 8 882 м²
Туристический центр отдыха "Эзерниеки" был открыт в 1972 году и являлся достопримечательнос…
€550,000
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