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Земельные участки в Гаркалнский край, Латвия

7 объектов найдено
Земельные участки в Гаркалнский край, Латвия
Земельные участки
Гаркалнский край, Латвия
Площадь 1 669 м²
Этаж 1
Продается земельный участок под застройку частного дома, общая площадь 1669м2. Подходящее ме…
€35,000
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Земельные участки в Langstini, Латвия
Земельные участки
Langstini, Латвия
Площадь 1 478 м²
Продажа земли Langstini, 10 минут от озера, газ и электричество. Дом и экстры дома - все ком…
€50,000
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Земельные участки в Upesciems, Латвия
Земельные участки
Upesciems, Латвия
Площадь 2 500 м²
Продажа земли для строительства. По границе Риги 2км, в 15 км от центра города, сухое место.…
€43,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Гаркалнский край, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Гаркалнский край, Латвия
Первая линия у озера. Продаем земельный участок под строительство частного дома у озера Маш…
€120,000
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Земельные участки в Муцениеки, Латвия
Земельные участки
Муцениеки, Латвия
Продается земельный участок в поселке Sunīši. Территория поселка охраняется. Въезд ограни…
€280,000
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Земельные участки в Муцениеки, Латвия
Земельные участки
Муцениеки, Латвия
Продается земельный участок в поселке Sunīši. Территория поселка охраняется. Въезд ограни…
€140,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Муцениеки, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Муцениеки, Латвия
Продаём земельный участок с утверждённой детальной планировкой. Участок расположен в 800-х…
€2,64 млн
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