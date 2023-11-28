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Земельные участки в Engures novads, Латвия

6 объектов найдено
Земельные участки в Лапмежциемс, Латвия
Земельные участки
Лапмежциемс, Латвия
Площадь 35 200 м²
Продают земельный участок площадью 3.52 га в Лапмезциемц, до берега моря 140 м. До центра г.…
€900,000
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Земельные участки в Бигауньциемс, Латвия
Земельные участки
Бигауньциемс, Латвия
Площадь 10 435 м²
Продают земельный участок площадью 1.04 га в центре Лапмежциемс, до берега моря 112м, хороша…
€630,000
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Земельные участки у моря в Engures novads, Латвия
Земельные участки у моря
Engures novads, Латвия
Эксклюзивная земельная собственность в совершенно особенном месте, отличающемся от своей уни…
€880,000
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Земельные участки с подвалом в Engures novads, Латвия
Земельные участки с подвалом
Engures novads, Латвия
Площадь земельного участка: 2279 м. кв. Площадь застройки: 867.4 м. кв. Этажность: 2.5 этажа…
€400,000
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Земельные участки 65 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Лапмежциемс, Латвия
Земельные участки 65 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Лапмежциемс, Латвия
Комнаты 65
Площадь 1 800 м²
Этаж 2/2
Предлагаем уникальный участок площадью 8.2 гектара. На участке функционирует гостиница ( 180…
€500,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Engures novads, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Engures novads, Латвия
Предлагаем на продажу эксклюзивную недвижимость в элитном районе Латвии между рыбацками посё…
€880,000
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