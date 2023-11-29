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Инвестиционная недвижимость в Курземе, Латвия

коммерческая недвижимость
5
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2 объекта найдено
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Лиепая, Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Лиепая, Латвия
Площадь 44 000 м²
Основная территория: - Участок земли общей площадью в 17,6 га (176 352 м2), с прилегающими к…
€4,00 млн
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Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Кестерциемс, Латвия
Инвестиционная 11 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Кестерциемс, Латвия
Комнаты 11
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
€980,000
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