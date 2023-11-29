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Отели в Курземе, Латвия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 6 комнат с ванной в Engures novads, Латвия
Отель 6 комнат с ванной
Engures novads, Латвия
Комнаты 6
Площадь 627 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом, расположенный в красивом рыбатском поселке Рагациемс, вс…
€450,000
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