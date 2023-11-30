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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия

9 объектов найдено
Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Продается участок под застройку в Царникаве, в благоустроенном поселке "Зиедлеяс", с полност…
€50,739
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 3 200 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€48,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 3 100 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€48,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 3 400 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€55,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 6 400 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€60,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 5 300 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€70,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 3 059 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€48,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 3 100 м²
Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + кадастровый номер и адрес; + 25A 3-ф…
€48,000
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Земельные участки в Carnikavas novads, Латвия
Земельные участки
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 2 225 м²
Первая линия от озера Dzirnezers! Связь и территория: + частный пляж с выходом к озеру; + к…
€55,625
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