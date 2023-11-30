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Коммерческая недвижимость в Carnikavas novads, Латвия

1 объект найдено
Производство для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Carnikavas novads, Латвия
Производство для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 1 864 м²
Этаж 1/1
Предлагаем одноэтажное производственное или складское помещение совмещенное с небольшим офис…
€899,000
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