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Жильё в Беверинский край, Латвия

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 5 комнат с лифтом, с двором, с подвалом в Беверинский край, Латвия
Квартира 5 комнат с лифтом, с двором, с подвалом
Беверинский край, Латвия
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Этаж 6/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
€239,975
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом в Беверинский край, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Беверинский край, Латвия
Комнаты 4
Площадь 113 м²
Этаж 5/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
€157,640
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом в Беверинский край, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Беверинский край, Латвия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
€119,660
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Квартира 1 комната с лифтом, с двором, с подвалом в Беверинский край, Латвия
Квартира 1 комната с лифтом, с двором, с подвалом
Беверинский край, Латвия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/7
Здание в югенд стиле на улице Миера 5 было построено в 1912 году по проекту архитектора Алек…
€52,500
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Параметры недвижимости в Беверинский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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