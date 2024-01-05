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Земельные участки в Бабитский край, Латвия

23 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Спуньциемс, Латвия
Продается земельный участок площадью 1037 м2 в поселке Saliena. Возможно также приобретен…
€88,145
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Спуньциемс, Латвия
Продается земельный участок площадью 805 м2 в поселке Saliena. Возможно также приобретени…
€68,425
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Земельные участки в Gatciems, Латвия
Земельные участки
Gatciems, Латвия
Площадь 133 000 м²
Продажа земли в непосредственной близости от Лиелупе. Можно построить деревню, конюшню, поля…
€332,500
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Земельные участки в Gatciems, Латвия
Земельные участки
Gatciems, Латвия
Территория - рядом общественный транспорт, вблизи реки, закрытая территория, доступ на грузо…
€62,000
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Земельные участки в Gatciems, Латвия
Земельные участки
Gatciems, Латвия
Площадь 250 000 м²
Продаётся инвестиционный проект. Проект состоит из двух земельных участков с общей площадью…
€1,39 млн
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Земельные участки в Пиньки, Латвия
Земельные участки
Пиньки, Латвия
Предлогаем на продажу уникальный земельный участок в Lielupe - в одном из самых элитных райо…
€840,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом
Спуньциемс, Латвия
Продается уникальный участок под строительство, с озером, возле озера Божу, элитный поселок …
€1,20 млн
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Земельные участки в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
Участок земли на продажу Vijas,Skārduciems - Площадь земли 31600м2 Разрешённые виды ис…
€537,200
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Земельные участки в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
Продаётся земельный участок под застройку поселка. Расположен в 600 м от озера Бабитес. …
€1,10 млн
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Земельные участки в Бабитский край, Латвия
Земельные участки
Бабитский край, Латвия
Продаем красивый участо земли - 1 гектар, со своим озером. На земле находится дом, Дом требу…
€370,000
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Земельные участки с подъездными путями в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки с подъездными путями
Dzilnuciems, Латвия
Большой земельный участок для инвестиций и развития. Земельный участок на данный момент такж…
€1,46 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
К резервации предлагается земельный участкок под строительство частного дома, в новом быстро…
€44,352
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Земельные участки с подъездными путями в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки с подъездными путями
Спуньциемс, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€199,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки
Спуньциемс, Латвия
Продается земельный участок площадью 801 м2 в поселке Saliena. Согласован проект коттеджа…
€67,990
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Спуньциемс, Латвия
Продается земельный участок площадью 1842 м2 в поселке Saliena. Возможно быстрое разделен…
€156,570
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Земельные участки в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
К резервации предлагается земельный участкок под строительство частного дома, в новом быстро…
€39,584
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Земельные участки в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
К резервации предлагаются 14 земельных участков под строительство частных домов, в новом быс…
€48,750
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Земельные участки с подъездными путями в Спуньциемс, Латвия
Земельные участки с подъездными путями
Спуньциемс, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€139,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки в Бабитский край, Латвия
Земельные участки
Бабитский край, Латвия
Площадь 7 032 м²
Предлагаем на продажу земельный участок на ул. Карля Улманя гатве. Площадь участка: 7032 м2;…
€780,000
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Земельные участки для сдачи в аренду в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду
Dzilnuciems, Латвия
Продаётся готовый посёлок "Дзилнупитес" расчитан на 27 участков, сделана детальная планировк…
€370,000
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Земельные участки для сдачи в аренду в Бабитский край, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду
Бабитский край, Латвия
Продается земля на самом берегу озера Кишезерс со стороны Риги.- Можно строить 3-этажный дом…
€1,48 млн
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Земельные участки для сдачи в аренду в Бабитский край, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду
Бабитский край, Латвия
Продается земля на самом берегу озера Кишезерс со стороны Риги.- Можно строить 3-этажный дом…
€972,106
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Земельные участки для сдачи в аренду, с рестораном, с супермаркетом в Dzilnuciems, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с рестораном, с супермаркетом
Dzilnuciems, Латвия
Продаем участок 6.22 га в поселке Эглюциемс Бабитской волости. Поселок расположен всего в 22…
€622,000
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