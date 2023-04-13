Купить земельный участок в США

Недвижимость в США: предпочтения американцев

Соединённые Штаты Америки — легендарная сверхдержава для эмигрантов. Для одних иностранцев — идеальный край для жизни с новыми возможностями, для других — сплошное разочарование. Так или иначе, к США сложно относиться равнодушно. Государство уже много лет притягивает многонациональных жителей планеты Земля.

Недвижимость в США: предпочтения американцев

Так повелось, что средняя семья предпочитает купить таунхаус или небольшой коттедж в США с отоплением и подогревом воды, столовой и большой гостиной. До ближайшего города будет 50–70 километров.

Штат и квартал — основная составляющая цены, которую можно выплачивать в кредит под 5–10% годовых в течение тридцати лет. А вот коммунальные услуги — существенная статья расходов — 18–20% семейного дохода.

Иностранцы при большом желании и должном упорстве непременно найдут достойный вариант на любой кошелек. Привычная цена недвижимости в США — около $216 000.

Штат, климат, близость к океану, горы, городская суета или эко-жизнь... Все зависит от личных предпочтений. Реальность рабочих мест — также немаловажный фактор.

Такая разная Америка: выбор города и стоимость жилья

Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Окленд, Бостон и Нью-Йорк — спрос на аренду недвижимости стремительно растет. Это и понятно — крупные города и другой рынок.

Нью-Йорк (или неофициально «Большое Яблоко») — мегаполис, «муравейник» и город мечты. Желающим обосноваться в самом густонаселенном штате нужно знать, что здесь средняя цена имущества в 2019 году — от $500 000.

Безусловно, ценовая категория разная. Особенно это чувствуется на Манхэттене. Это может быть двухкомнатная квартира за $1 млн. или пентхаус за $50 млн. Считается, что среднестатистический успешный житель Манхэттена может позволить себе квартиру стоимостью $10 млн.

Квартиры на легендарной Пятой авеню можно искать обладателям $1,5 млн., при ограниченном бюджете можно попробовать Восточный Гарлем и найти студию за $160 000. Риск? Сейчас много говорят, что криминальность сильно преувеличена и это стереотип. Выбор традиционно за покупателем.

И все же лидер продаж недвижимости в США — Майами, со средней стоимостью квартир $232 449. Кстати, по сравнению с первичным жильем, а также элитными апартаментами, американская «вторичка» продается гораздо лучше.