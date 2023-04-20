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Литва
Клайпедский уезд
Земельные участки в Клайпедский уезд, Литва
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164 объекта найдено
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Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 25,000
Земельные участки
Vezaiciai, Литва
€ 16,000
Земельные участки
Татамишкяй, Литва
€ 26,000
Земельные участки
Gintarai, Литва
€ 105,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ГОНКА КРЕТИНГА. ГЕНЕС СЕН. ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСНОЙ ФЕРМЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС…
Земельные участки
Шилуте, Литва
€ 27,500
Земельные участки
Juknaiciai, Литва
€ 17,500
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 59,000
ПОЗЖЕ ЗЕМЛЯ СКЛИП В САМОМ КЛАССЕ РЫНКА, В ОБОРУДОВАНИИ ЖИВОГО ДОМА. Отличное предложение для…
Земельные участки
Toliai, Литва
€ 102,000
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ СКЛИПЫ СТРАНЫ ДАНЕВ, СТРАНА ДЛЯ ЛЕСНЫХ ПОЯСНИКОВ. КРЕТИНГ…
Земельные участки
Stankaiciai, Литва
€ 35,000
ПРОДАЕТСЯ DU MAPHIC ИЗМЕНЕНИЯ В ДВУХ НЕКОТОРЫХ, КЛАССИНГ РАЙОН, ДО ДОРОЖНЫХ КОЛЕЙ - ДВА. Гла…
Земельные участки
Sudmantai, Литва
€ 24,500
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ МАРКИ С ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И СДЕЛАНО ДЛЯ ДОМА ВОПРОС против. Клэр районы. Слуша…
Земельные участки
Gintarai, Литва
€ 105,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ГОНКА КРЕТИНГА. ГЕНЕС СЕН. ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСНОЙ ФЕРМЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС…
Земельные участки
Verdaine, Литва
€ 20,500
СОДО СКЛИП В СОВЕТЕ, СОЗДАНИЕ 9-АСИС TAC. 16 5,61 акра садового участка для продажи в Шелке,…
Земельные участки
Graudusiai, Литва
€ 18,300
ПУБЛИЧНЫЙ В СООТВЕТСТВИИ 11.72 А.М. ВЫЗОВ РАЙ. - Участок находится в новой развивающейся де…
Земельные участки
Паланга, Литва
€ 120,000
ПОТОК 89 ARS В ПАЛАНГЕ 89 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Паланге, всего в 2…
Земельные участки
Ausrakaimis, Литва
€ 16,900
ПРОДАНО 5.77 а. СОДО СЛИПАС рядом с ХОЛД ! ТАДАСРИКА МАТАВЫ выполнены. В НЕКОТОРЫХ КТО-ТО.…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 190,000
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ NT ИСПОЛНЕНИЙ !!! Продается 29-квартирный квартал КЛАУСМИЛИШ В.С., ЧЕРТЕЖны…
Земельные участки
Gibiseliai, Литва
€ 60,000
В ПАТОГИО, МАТОМА, Я БОЛЬШОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕТРОВОМ МЕСТЕ, КЛАСС-ЛЕПОЖА, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ…
Земельные участки
Vezaiciai, Литва
€ 19,000
Три участка на продажу в Парко г. сзади, в раке. Для строительства одного и двухъязычного жи…
Земельные участки
Pakalne, Литва
€ 89,000
МОЩНОСТЬ ЮГА 2 0401 HA ГЛАВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПИТАНИЕ K. 2 0401 га участка назначения жилой не…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 30,000
ВЕРТАС ВНИМАНИЕ СКЛИП! НАСТОЯЩАЯ РЫНОЧНАЯ ЦЕНА. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗАВИСИМОСТЬ КОММЕРЧЕС…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 42,000
В КЛАССЕ, ПРИМЕНЕНИЕ PR, ПОТОЛ С СТАТИНИЕЙ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: Мир Пр. 158, Клайпед…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 42,000
В КЛАССЕ, ПРИМЕНЕНИЕ PR, ПОТОЛ С СТАТИНИЕЙ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес: Мир Пр. 158, Клайпед…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 55,000
МИНИЗ МИНИСЛ, Клайпеда. 14965 га сельскохозяйственного СКЛИП -------------------------------…
Земельные участки
Клайпеда, Литва
€ 250,000
ЖЕЛТЫЙ МАСИВ ( 63 участка - площадь 8 га ) LIV. ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВА Клайпедские районы, цена…
Земельные участки
Stragnai II, Литва
€ 38,000
ПРОДАЖА 73 МАФЫ СТРЕЛКИ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ДЕПАРАТОРЫ: - цель земли может быть изменена; - участо…
Земельные участки
Kuliskiai, Литва
€ 20,000
СТРАНА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРОДАТЬ ГАРЖ 12,5 а. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ---------------------------------…
Земельные участки
Vydmantai, Литва
€ 23,500
ПРОДАНО 24.08 а. СКЛИПАС для строительства одноместного или двухмерного дома в ВИДМАНТС К., …
Земельные участки
Rokai, Литва
€ 13,875
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Земельные участки
Rokai, Литва
€ 11,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Земельные участки
Mazuriskiai, Литва
€ 160,000
Массив участков общей площадью 1,9 га выдается для формирования 15 участков жилой недвижимос…
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