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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Земельные участки в Каунасский район, Литва
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176 объектов найдено
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Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 55,000
Земельные участки
Radikiai, Литва
€ 60,000
Каунас в любимом и быстрорастущем Radiociai k. участок земли с деревянным домом продается. Э…
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 24,000
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 24,000
Земельные участки
Ringaudai, Литва
€ 349,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕЛЬ ОБЪЕКТ P. ЛЕОНО Г., В ЧЛЕННЫХ КАНГЕСТИВАХ. 21,68 А. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ…
Земельные участки
Narepai, Литва
€ 350,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ BIRULAR G., KAUNE! 22.18 А. РАЗДЕЛ MEM С ГОСУДАРСТВЕ…
Земельные участки
Giraite, Литва
€ 143,000
ПРОДАВАЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ, ЧЛЕНЫ PL., В ВОЕННОМ! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИЧЕСК…
Земельные участки
Narsieciai, Литва
€ 78,000
ПРОДАЖА 10.39 А. ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В НАРСУАЛЬНОМ РАЗДЕЛ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗАЯВЛЕНИ…
Земельные участки
Rykstyne, Литва
€ 14,000
СКЛИП В БОЛЬШОМ УХОДЕ, МАСТИЧЕСКОЙ КМ. Общая информация Адрес- Mastiekai km, Foxes old., K…
Земельные участки
Ginenai, Литва
€ 32,000
ПРОДАВАЯ РЕЛИФ СКЛИП ЛОГРЕССНОЙ СТРАНЫ К СУММАЛУ! ИСКУССТВА В СЕНГАЛЕ BESIVYSTANDS ( MARATE…
Земельные участки
Barsuniskiai, Литва
€ 30,000
СКЛИП В БОЛЬШОМ УХОДЕ, БАРСУРНИК КМ. Общая информация Адрес- Barsuko g., Barsubish km, Fox…
Земельные участки
Uzupiai, Литва
€ 33,900
Помимо этого, это НОВЫЙ жилой частный жилой квартал для уютного района с природой, который н…
Земельные участки
Rinkunai, Литва
€ 15,990
В Каунасском районе Гарлавы Wind g.16 продается в отличной, завораживающей форме, 13,22 акра…
Земельные участки
Pypliai, Литва
€ 25,000
50 акров участка на продажу в Альтониане! Участок с видом на Немуну. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Участо…
Земельные участки
Kampiskiai, Литва
€ 100,000
Три участка на продажу после 1,14 га Каунасского района, Корк км, Кампишкис г. Участок 1 - …
Земельные участки
Kampiskiai, Литва
€ 120,000
Три участка на продажу после 1,14 га Каунасского района, Корк км, Кампишкис г. 1 участок - ц…
Земельные участки
Rykstyne, Литва
€ 25,000
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ В ГОРОДЕ МАРМАРИИ Во всей стране Нери. Жилые помещения …
Земельные участки
Mastaiciai, Литва
€ 20,000
Хорошая возможность купить участок в центре Мастаи!!!! Общая информация: •Адрес – Каунас р.…
Земельные участки
Jaucakiai, Литва
€ 40,450
В красивом районе, всего 40450 евро, садовый участок на продажу ( 6,27 a. ) с кирпичом, мест…
Земельные участки
Gailiusiai, Литва
€ 426,470
ПРОДАЖА 426.47 А. ЗЕМЛЯ ВЫБРАННАЯ РАЗДЕЛ ПЕРЕД ПАТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ А1! НАБЛЮДЕНИЕ ТАТОГ…
Земельные участки
Vaisvydava, Литва
€ 42,000
ПРОДАВАЯ 99 акров РУКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСЛЕДНИХ в Каунасе, Вишвыдава. _______________…
Земельные участки
Bivyliai, Литва
€ 9,000
Продается сельскохозяйственный участок площадью 35 акров, подходящий для домовладения, Кауна…
Земельные участки
Pagyne, Литва
€ 11,000
Продается большой 86-акровый сельскохозяйственный участок, подходящий для домашнего хозяйств…
Земельные участки
Kuodiskiai, Литва
€ 19,900
Участок 167 акров Каунаса р. self., В деревне Вильем возле озера. Отличное сообщение с горо…
Земельные участки
Karkazai, Литва
€ 17,000
ПОТОК ПОТОЛКИ С УДАЛЕННОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ В НОВОМ ВРЕМЕНИ! Холодное, тихое место. Нет городског…
Земельные участки
Narepai, Литва
€ 200,000
ПРОДАВАЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПЕСНИКЕ! СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАТОГНОЕ СОЦИАЦИЯ, ПЕРЕД…
Земельные участки
Stavisciai, Литва
€ 20,000
ИСТОЧНИК, СМИЛЬТИН И К. ПОЗЖЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ! -----------------------------------------…
Земельные участки
Guogai, Литва
€ 11,900
РЕЗЮМЕ РЫБЫ 7.58 С ДОМАШНЕЙ МОЛИТВОЙ ЦЕНЫ И В МЕСТЕ СТЕНЫ. Гугелин КМ. * Спокойные соседи ж…
Земельные участки
Riogliskiai, Литва
€ 6,500
ПОДАРОК ЛЕСУ ДЛЯ ОТДЫХА СОВЕТА НА ПУТИ, ПОКАЖИ НЕКОТОРЫЕ! ________________________________ О…
Земельные участки
Kumpiai, Литва
€ 46,000
ПОЗЖЕ 8.06 ДОМАШНИЙ ЮГ В ПРОМАТЕЛЕ - В ИТИНЕ В ПАТРАУКЦИИ, СТРАТЕГИН В МЕСТЕ. Это отличное …
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